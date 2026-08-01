Informations pratiques

Corneilhan

FORUM DES ASSOCIATION DE CORNEILHAN

1 rue Jules Ferry Corneilhan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Envie d’une rentrée active ? Découvrez les associations de Corneilhan et trouvez l’activité qui vous ressemble !

Le Forum des Associations de Corneilhan vous donne rendez-vous pour une après-midi de rencontres, de découvertes et de partage. Sport, culture, loisirs, arts ou solidarité venez échanger avec les associations locales, découvrir leurs activités et trouver celle qui vous ressemble. Un moment convivial, gratuit et ouvert à tous pour bien démarrer la rentrée ! .

1 rue Jules Ferry Corneilhan 34490 Hérault Occitanie +33 4 67 37 73 64 accueil@corneilhan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Want to start the school year off on an active note? Discover the clubs in Corneilhan and find the activity that’s right for you!

L’événement FORUM DES ASSOCIATION DE CORNEILHAN Corneilhan a été mis à jour le 2026-08-01 par 34 ADT34