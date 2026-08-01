Informations pratiques

Corneilhan

LOTO DU COMITÉ DES FÊTES

1 rue Jules Ferry Corneilhan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Loto du Comité des Fêtes de Corneilhan.

Venez au loto organisé par le Comité des Fêtes de Corneilhan. A partir de 15 h, tentez de gagner le gros lot; .

1 rue Jules Ferry Corneilhan 34490 Hérault Occitanie +33 4 67 37 73 64 accueil@corneilhan.fr

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English :

Lottery hosted by the Corneilhan Festival Committee.

L’événement LOTO DU COMITÉ DES FÊTES Corneilhan a été mis à jour le 2026-08-01 par 34 ADT34