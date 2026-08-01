AGENDA · Corneilhan
LOTO DU COMITÉ DES FÊTES Corneilhan
dimanche 13 septembre 2026 · Corneilhan
Informations pratiques
Corneilhan
LOTO DU COMITÉ DES FÊTES
1 rue Jules Ferry Corneilhan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Loto du Comité des Fêtes de Corneilhan.
Venez au loto organisé par le Comité des Fêtes de Corneilhan. A partir de 15 h, tentez de gagner le gros lot; .
1 rue Jules Ferry Corneilhan 34490 Hérault Occitanie +33 4 67 37 73 64 accueil@corneilhan.fr
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English :
Lottery hosted by the Corneilhan Festival Committee.
L’événement LOTO DU COMITÉ DES FÊTES Corneilhan a été mis à jour le 2026-08-01 par 34 ADT34
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