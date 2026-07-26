Forum des Associations 2026 du 12e
samedi 12 septembre 2026
Informations pratiques
Le 12 septembre, venez retrouver les associations qui font la richesse de notre arrondissement !
Rendez-vous incontournable du 12e pour
les habitants et habitantes, quels que soient leurs goûts, leurs âges,
leur situation ou leurs envies, le Forum des associations revient le samedi 12 septembre 2025
pour vous permettre de découvrir le tissu associatif de
l’arrondissement. Plus de 200 associations seront présentes pour
détailler leurs activités, recruter de nouveaux et nouvelles bénévoles,
réaliser des animations ou simplement rencontrer les habitants et
habitantes du 12earrondissement. Comme chaque année, les
associations sont réparties en cinq grandes thématiques et se trouvent
sur les cinq villages dédiés :
- Environnement, engagement et vie locale
- Santé et solidarités
- Culture et pratiques artistiques
- Sports et loisirs
- Jeunesse et éducation populaire
Un village Récup’ et Répar’ à ne pas manquer !
La Mairie du 12e vous invite sur le village Récup’ et Répar’ du Forum des Associations du 12e !
Cette
rentrée, ne jetez pas les objets qui vous sont devenus inutiles et dont
vous souhaiteriez vous débarrasser. S’ils sont en état de trouver une
seconde vie venez plutôt les recycler ou apprendre à les réparer
gratuitement. Les associations présentes et leurs bénévoles se feront un
plaisir de les collecter ou de vous aider à les remettre en état :
petit électroménager, vélos… Non seulement vous prolongerez la durée de
vie de vos biens, mais vous contribuerez également à réduire les déchets
et à préserver les ressources naturelles !
Scène culturelle
Située au cœur du forum, à côté de l’Espace sport,
la scène culturelle vous propose une programmation complète pour toute
la journée animé par l’association Cosmos Arts !
Initiation skate et roller
Animé par l’association Comité Roller et Skateboard Paris (CRSP) ,
un espace de glisse sera présent tout au long de la journée sur le
boulevard Reuilly. Petits et grands venez pratiquer en toute sécurité
avec l’aide des animateur.trices présent.es sur place !10h – 18h
Matériel (skate, rollers, rampes) et protections fournis.
Initiation à la boxe française
Cette année, l’association Paris Savate Boxe Française (PSBF)vous propose des initiations de boxe tout public sur un ring gonflable délimitant ainsi un espace de pratique spécifique et sécurisé.10h -18h Matériel (gants de boxe) fournis.
Toute la journée :
- Ping-pong avec l‘Espérance de Reuilly – Venez vous mesurer au robot lanceur de balles !
- Badminton avec l’EBPS 12 et Linnam
Initiation aux premiers secours
Atelier « savoir Rouler »
Le Paris Cycliste Olympique
sera présent à partir de 12h pour un atelier « savoir rouler à vélo » !
Les ateliers sont destinés à un public jeune (entre 9 et 13 ans). Venez
apprendre la pratique du vélo avec eux ! Vélos fournis sur place. 12h –
18h.
Rendez-vous le samedi 12 septembre 2026 de 10h à 18h pour le Forum des Associations du 12ème. Comme chaque année, venez vous informer sur la vie associative de votre arrondissement en venant rencontrer les associations sur leur stand.
Le samedi 12 septembre 2026
de 10h00 à 18h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T13:00:00+02:00
fin : 2026-09-12T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-12T10:00:00+02:00_2026-09-12T18:00:00+02:00
https://mairie12.paris.fr/pages/forum-des-associations-2026-35390