Forum des Associations 2026 du 12e

Informations pratiques

Le 12 septembre, venez retrouver les associations qui font la richesse de notre arrondissement !

Rendez-vous incontournable du 12e pour

les habitants et habitantes, quels que soient leurs goûts, leurs âges,

leur situation ou leurs envies, le Forum des associations revient le samedi 12 septembre 2025

pour vous permettre de découvrir le tissu associatif de

l’arrondissement. Plus de 200 associations seront présentes pour

détailler leurs activités, recruter de nouveaux et nouvelles bénévoles,

réaliser des animations ou simplement rencontrer les habitants et

habitantes du 12earrondissement. Comme chaque année, les

associations sont réparties en cinq grandes thématiques et se trouvent

sur les cinq villages dédiés :

Environnement, engagement et vie locale

Santé et solidarités

Culture et pratiques artistiques

Sports et loisirs

Jeunesse et éducation populaire

Un village Récup’ et Répar’ à ne pas manquer !

La Mairie du 12e vous invite sur le village Récup’ et Répar’ du Forum des Associations du 12e !

Cette

rentrée, ne jetez pas les objets qui vous sont devenus inutiles et dont

vous souhaiteriez vous débarrasser. S’ils sont en état de trouver une

seconde vie venez plutôt les recycler ou apprendre à les réparer

gratuitement. Les associations présentes et leurs bénévoles se feront un

plaisir de les collecter ou de vous aider à les remettre en état :

petit électroménager, vélos… Non seulement vous prolongerez la durée de

vie de vos biens, mais vous contribuerez également à réduire les déchets

et à préserver les ressources naturelles !

Scène culturelle

Située au cœur du forum, à côté de l’Espace sport,

la scène culturelle vous propose une programmation complète pour toute

la journée animé par l’association Cosmos Arts !

Initiation skate et roller

Animé par l’association Comité Roller et Skateboard Paris (CRSP) ,

un espace de glisse sera présent tout au long de la journée sur le

boulevard Reuilly. Petits et grands venez pratiquer en toute sécurité

avec l’aide des animateur.trices présent.es sur place !10h – 18h

Matériel (skate, rollers, rampes) et protections fournis.

Initiation à la boxe française

Cette année, l’association Paris Savate Boxe Française (PSBF)vous propose des initiations de boxe tout public sur un ring gonflable délimitant ainsi un espace de pratique spécifique et sécurisé.10h -18h Matériel (gants de boxe) fournis.

Toute la journée :

Ping-pong avec l‘Espérance de Reuilly – Venez vous mesurer au robot lanceur de balles !

Badminton avec l’EBPS 12 et Linnam

Initiation aux premiers secours

Atelier « savoir Rouler »

Le Paris Cycliste Olympique

sera présent à partir de 12h pour un atelier « savoir rouler à vélo » !

Les ateliers sont destinés à un public jeune (entre 9 et 13 ans). Venez

apprendre la pratique du vélo avec eux ! Vélos fournis sur place. 12h –

18h.

Rendez-vous le samedi 12 septembre 2026 de 10h à 18h pour le Forum des Associations du 12ème. Comme chaque année, venez vous informer sur la vie associative de votre arrondissement en venant rencontrer les associations sur leur stand.

Le samedi 12 septembre 2026

de 10h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-12T13:00:00+02:00

fin : 2026-09-12T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-12T10:00:00+02:00_2026-09-12T18:00:00+02:00



https://mairie12.paris.fr/pages/forum-des-associations-2026-35390



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