Forum des associations à Bavent Rue de la petite justice Bavent
samedi 5 septembre 2026 · Rue de la petite justice · Bavent
Informations pratiques
Bavent
Forum des associations à Bavent
Rue de la petite justice Gymnase Gustave Frion Bavent Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 14:00:00
fin : 2026-09-05 17:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Venez rencontrer les associations, échanger avec leurs bénévoles et découvrir la diversité des activités proposées sur la commune. Que vous soyez à la recherche d’une activité sportive, culturelle ou de loisirs, chacun pourra trouver une activité qui lui correspond.
Venez rencontrer les associations, échanger avec leurs bénévoles et découvrir la diversité des activités proposées sur la commune. Que vous soyez à la recherche d’une activité sportive, culturelle ou de loisirs, chacun pourra trouver une activité qui lui correspond. .
Rue de la petite justice Gymnase Gustave Frion Bavent 14860 Calvados Normandie +33 2 31 78 00 83
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English : Forum des associations à Bavent
Come and meet the local organisations, chat to their volunteers and discover the wide range of activities on offer in the town. Whether you’re looking for a sporting, cultural or leisure activity, there’s something for everyone.
L’événement Forum des associations à Bavent Bavent a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Normandie Pays d’Auge
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