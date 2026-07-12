[Journées Européennes du Patrimoine] Découverte de la Poterie de Bavent Poterie du Mesnil de Bavent Bavent

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Bavent

[Journées Européennes du Patrimoine] Découverte de la Poterie de Bavent

Poterie du Mesnil de Bavent Le Mesnil Bavent Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Profitez de ce week-end pour (re)découvrir la poterie traditionnelle du Mesnil de Bavent et les ateliers des différents artisans d’art installés dans ses locaux. Des visites guidées sont programmées, sur réservation.

Depuis 1842, cette entreprise marque de son empreinte notre patrimoine régional avec ses épis de faîtages et autres décorations en céramique qui ornent les villas et demeures situées le long de nos côtes en allant de Honfleur à Courseulles sur mer, ainsi que dans tout le Pays d’Auge.

Pour les journées du patrimoine 2024, elle ouvre ses portes au grand public afin de faire découvrir son savoir-faire et ses méthodes de travail qui sont les mêmes depuis la création de l’entreprise.

Au programme pour ces deux jours, des visites guidées gratuites des ateliers avec démonstrations d’estampage et d’émaillage.

Sur réservation, par créneau de 1 heure. Entre 10h et 12h et 14h et 17h par groupe de 12 personnes maximum.

La Poterie du Mesnil de Bavent accueille également sur son site de production un village d’artisans et créateurs qui seront également présents dans leurs ateliers, pour accueillir le public, montrer leur savoir-faire et partager la passion qui les anime.

Inscription obligatoire pour les visites guidées. .

Poterie du Mesnil de Bavent Le Mesnil Bavent 14860 Calvados Normandie +33 2 31 84 82 41

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English : [Journées Européennes du Patrimoine] Découverte de la Poterie de Bavent

Take advantage of this weekend to (re)discover the traditional pottery of Mesnil de Bavent and the workshops of the various craftsmen installed on its premises. Guided tours are available on request.

L’événement [Journées Européennes du Patrimoine] Découverte de la Poterie de Bavent Bavent a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Normandie Pays d’Auge