Informations pratiques

Gaillan-en-Médoc

Forum des associations à Gaillan

Salle des fêtes Gaillan-en-Médoc Gironde

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-29 16:00:00

Date(s) :

2026-08-29

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Vous cherchez des activités sportives, culturelles ou devenir bénévole d’une association ?

Venez à la rencontre des associations de votre commune. .

Salle des fêtes Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 41 03 08

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English : Forum des associations à Gaillan

L’événement Forum des associations à Gaillan Gaillan-en-Médoc a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Médoc-Vignoble