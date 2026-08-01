Forum des associations à Gaillan Gaillan-en-Médoc
samedi 29 août 2026 · Gaillan-en-Médoc
Informations pratiques
Gaillan-en-Médoc
Forum des associations à Gaillan
Salle des fêtes Gaillan-en-Médoc Gironde
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-29 16:00:00
Date(s) :
2026-08-29
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Salle des fêtes Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 41 03 08
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English : Forum des associations à Gaillan
L’événement Forum des associations à Gaillan Gaillan-en-Médoc a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Médoc-Vignoble
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