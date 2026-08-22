Informations pratiques

Thésée

Forum des associations à thésée

3 Allée de la Mairie Thésée Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-09-12 13:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Forum des Associations à Thésée organisé par la Commission de la Vie Associative de Thésée le samedi 12 septembre de 9h à 13h.

Forum des Associations à Thésée organisé par la Commission de la Vie Associative de Thésée le samedi 12 septembre de 9h à 13h. Au programme Rencontrez les associations locales, découvrez leurs activités, inscriptions pour la saison 2026-2027, démonstrations et animations sur les stands. .

3 Allée de la Mairie Thésée 41140 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 71 40 20

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English :

Thèse Associations Forum, organized by the Thèse Community Life Commission, on Saturday, September 12, from 9:00 a.m. to 1:00 p.m.

L’événement Forum des associations à thésée Thésée a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Sud Val de Loire