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Forum des Associations à Vouillé Salle polyvalente (en extérieur) Vouillé

samedi 5 septembre 2026 · Salle polyvalente (en extérieur) · Vouillé

Forum des Associations à Vouillé Salle polyvalente (en extérieur) Vouillé

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Salle polyvalente (en extérieur)
Adresse
25 Rue des Piots
Ville
79230 Vouillé
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Vouillé

Forum des Associations à Vouillé

Salle polyvalente (en extérieur) 25 Rue des Piots Vouillé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 16:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Forum des associations locales le samedi 5 septembre 2026
de 10h à 16h
à la salle polyvalente (en extérieur)
Et marché des créateurs

Buvette & restauration sur place   .

Salle polyvalente (en extérieur) 25 Rue des Piots Vouillé 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 75 60 08  mairie@vouille79.fr

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English : Forum des Associations à Vouillé

L’événement Forum des Associations à Vouillé Vouillé a été mis à jour le 2026-07-30 par ADT 79