Forum des Associations à Vouillé Salle polyvalente (en extérieur) Vouillé
samedi 5 septembre 2026 · Salle polyvalente (en extérieur) · Vouillé
Informations pratiques
Vouillé
Forum des Associations à Vouillé
Salle polyvalente (en extérieur) 25 Rue des Piots Vouillé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 16:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Forum des associations locales le samedi 5 septembre 2026
de 10h à 16h
à la salle polyvalente (en extérieur)
Et marché des créateurs
Buvette & restauration sur place .
Salle polyvalente (en extérieur) 25 Rue des Piots Vouillé 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 75 60 08 mairie@vouille79.fr
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English : Forum des Associations à Vouillé
L’événement Forum des Associations à Vouillé Vouillé a été mis à jour le 2026-07-30 par ADT 79