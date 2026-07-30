Forum des Associations à Vouillé Salle polyvalente (en extérieur) Vouillé

Informations pratiques

Vouillé

Forum des Associations à Vouillé

Salle polyvalente (en extérieur) 25 Rue des Piots Vouillé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 16:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Forum des associations locales le samedi 5 septembre 2026

de 10h à 16h

à la salle polyvalente (en extérieur)

Et marché des créateurs

Buvette & restauration sur place .

Salle polyvalente (en extérieur) 25 Rue des Piots Vouillé 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 75 60 08 mairie@vouille79.fr

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English : Forum des Associations à Vouillé

L’événement Forum des Associations à Vouillé Vouillé a été mis à jour le 2026-07-30 par ADT 79