Forum des associations Espaces Charles de Gaulle Beaumont-lès-Valence

Informations pratiques

Beaumont-lès-Valence

Forum des associations

Espaces Charles de Gaulle 6 chemin des Fontaines Beaumont-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 09:00:00

fin : 2026-08-30 13:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Envie de découvrir les richesses de la vie associative de notre commune ? Rendez-vous le dimanche 30 août, pour le Forum des Associations !

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Espaces Charles de Gaulle 6 chemin des Fontaines Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 54 55 contact@beaumontlesvalence.fr

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English :

Want to discover the many treasures of our town’s community life? Join us on Sunday, August 30, for the Community Organizations Fair!

L’événement Forum des associations Beaumont-lès-Valence a été mis à jour le 2026-07-29 par Valence Romans Tourisme