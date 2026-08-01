Forum des associations Espaces Charles de Gaulle Beaumont-lès-Valence
dimanche 30 août 2026 · Espaces Charles de Gaulle · Beaumont-lès-Valence
Informations pratiques
Beaumont-lès-Valence
Forum des associations
Espaces Charles de Gaulle 6 chemin des Fontaines Beaumont-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 09:00:00
fin : 2026-08-30 13:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Envie de découvrir les richesses de la vie associative de notre commune ? Rendez-vous le dimanche 30 août, pour le Forum des Associations !
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Espaces Charles de Gaulle 6 chemin des Fontaines Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 54 55 contact@beaumontlesvalence.fr
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English :
Want to discover the many treasures of our town’s community life? Join us on Sunday, August 30, for the Community Organizations Fair!
L’événement Forum des associations Beaumont-lès-Valence a été mis à jour le 2026-07-29 par Valence Romans Tourisme