Informations pratiques

Beaune-la-Rolande

Forum des associations

Beaune-la-Rolande Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 16:00:00

Date(s) :

2026-09-05

La commune de Beaune-la-Rolande accueille le Forum des associations le samedi 5 septembre de 10h à 16h à la Salle Camille Suttin. Découvrez une multitude de clubs locaux (sports, culture, loisirs) avec des démonstrations tout au long de la journée. L’événement idéal pour s’inscrire !

Beaune-la-Rolande organise son rendez-vous incontournable de la rentrée le Forum des associations, le samedi 5 septembre de 10h00 à 16h00 à la Salle Camille Suttin.

Cet événement rassemble les acteurs locaux du sport, de la culture et des loisirs pour guider petits et grands vers leur future passion. Tout au long de la journée, les visiteurs profitent de nombreuses démonstrations interactives et échangent directement avec les dirigeants des clubs

Sports collectifs & raquette foot/futsal, basket, hand, volley, tennis

Arts martiaux & bien-être judo, karaté, gym, cheerleading, pilates

Culture & loisirs bibliothèque, école de musique, couture, bridge, philatélie

Un temps fort convivial pour découvrir la richesse associative locale et rejoindre une équipe dynamique. .

Beaune-la-Rolande 45340 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 33 21 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The town of Beaune-la-Rolande is hosting the Associations Forum on Saturday, September 5, from 10 a.m. to 4 p.m. at the Salle Camille Suttin. Discover a wide variety of local clubs (sports, culture, recreation) with demonstrations throughout the day. It’s the perfect event to sign up!

L’événement Forum des associations Beaune-la-Rolande a été mis à jour le 2026-08-03 par OT GRAND PITHIVERAIS