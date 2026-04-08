Beaune-la-Rolande

Visite commentée de Beaune-la-Rolande

4 place de l’hôtel de ville Beaune-la-Rolande Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 09:00:00

fin : 2026-09-05 12:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Visite du village de Beaune-la-Rolande.

La visite commentée vous fera découvrir ce petit village riche en histoire. Des traces d’habitats néolithiques sont attestées dans les environs du village et son emplacement actuel est habité depuis l’époque gallo romaine.

Au Moyen-âge, Beaune était fortifiée et il subsiste aujourd’hui de nombreux vestiges de cette époque. Beaune tient son nom du dieu gaulois Belenos et c’est le village qui a donné son nom à la petite rivière qui y passe La Rolande . L’église possède une crypte remarquable du XIIème siècle.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme du Grand Pithiverais. 5 .

4 place de l’hôtel de ville Beaune-la-Rolande 45340 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 30 50 02 contact@grandpithiverais.fr

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English :

Visit to the village of Beaune-la-Rolande.

L’événement Visite commentée de Beaune-la-Rolande Beaune-la-Rolande a été mis à jour le 2026-04-08 par OT GRAND PITHIVERAIS