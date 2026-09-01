Informations pratiques

Bédarieux

FORUM DES ASSOCIATIONS

Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Le temps d’une journée, le public est invité à découvrir le monde associatif bédaricien dans plusieurs domaines sport, culture, art, action sociale, environnemental… Pour l’occasion, plus de 75 associations seront disponibles pour présenter leurs activités.

Buvette et restauration sur place par le CAB Rugby.

Renseignements Service culturel 04 67 95 48 27

Le rendez-vous incontournable de la vie associative locale, le Forum des associations se tiendra le samedi 9 septembre de 11h à 17h au complexe sportif René Char. Comme chaque année, l’accès est libre, ouvert gratuitement au public et associations bédariciennes.

Le temps d’une journée, le public est invité à découvrir le monde associatif bédaricien dans plusieurs domaines sport, culture, art, action sociale, environnemental… Pour l’occasion, plus de 75 associations seront disponibles pour présenter leurs activités. Des initiations et des démonstrations auront lieu tout au long de la journée et permettront aux visiteurs de découvrir de plus près les disciplines. À côté des stands, on retrouvera notamment des représentations de danse ou encore un ring pour des exercices de boxe. À l’extérieur, des mini terrains de sport, tennis, foot, rugby et handball avec structures gonflables.

Que vous soyez adepte du sport, passionné de culture, engagé dans le social ou encore à la recherche d’un loisir attractif, le forum des associations vous offrira un panorama complet des activités qui se côtoient à Bédarieux. Ainsi, le forum, ce sera l’occasion de rencontrer les membres des associations, de s’inscrire à de nouvelles activités pour la rentrée et pourquoi pas s’engager en tant que bénévole ! Ouvert à tous, cet évènement permettra aux visiteurs de passer un moment convivial, d’échange et de partage.

Les services municipaux, culture, enfance, la médiathèque mais aussi ceux de la Communauté de communes Grand Orb avec l’école de musique Grand Orb, l’office de tourisme et le service environnement seront également présents toute la journée.

Buvette et restauration sur place par le CAB Rugby.

Renseignements Service culturel 04 67 95 48 27 .

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 48 27

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English :

For one day, the public is invited to discover the world of Bédarice-based nonprofit organizations in a variety of fields: sports, culture, art, social action, the environment, and more… For the event, more than 75 organizations will be on hand to present their activities.

Refreshments and food will be available on site, provided by CAB Rugby.

For more information: Cultural Services at 04 67 95 48 27

L’événement FORUM DES ASSOCIATIONS Bédarieux a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB