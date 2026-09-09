ROGER CONTREBAS LES TERRES ROUGES Bédarieux

Informations pratiques

Bédarieux

ROGER CONTREBAS LES TERRES ROUGES

19 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-09-09

Le travail de Roger Contreras est une introspection qui questionne et qui façonne l’artiste, fils de mineur, nous offre un second regard sur des paysages que l’on pensait déjà connaître.

Cette exposition est une rétrospective en quatre volets qui reprend le thème des Terres Rouges .

Vernissage de l’exposition le vendredi 11 septembre à 18h30

Le travail de Roger Contreras est une introspection qui questionne et qui façonne l’artiste, fils de mineur, nous offre un second regard sur des paysages que l’on pensait déjà connaître.

Son exposition LES TERRES ROUGES est accueillie à l’Espace d’Art Contemporain de Bédarieux du mercredi 9 septembre au vendredi 23 octobre 2026.

Cette exposition est une rétrospective en quatre volets qui reprend le thème des Terres Rouges vues à travers le prisme du travail artistique qu’il mène depuis 27 ans. C’est une mémoire individuelle qui s’articule autour de la terre, de la trace, de la couleur.

À travers son travail, Roger Contreras cherche à évoquer l’histoire des mines, des mineurs et des lieux de son enfance. Il veut créer et conter des récits autour de ces terres abandonnées, ravinées par les pluies et colonisées par la végétation. Ses œuvres questionnent des thèmes tels que la vie, la mort, le travail et le temps qui passe.

Vernissage de l’exposition le vendredi 11 septembre à 18h30, à l’Espace d’art contemporain de Bédarieux. .

19 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 48 27

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English :

Roger Contreras’s work is an introspective exploration that challenges and shapes our perspective: the artist, the son of a miner, offers us a fresh look at landscapes we thought we already knew.

This exhibition is a four-part retrospective that explores the theme of “Red Lands.”

Exhibition opening on Friday, September 11, at 6:30 p.m.

L’événement ROGER CONTREBAS LES TERRES ROUGES Bédarieux a été mis à jour le 2026-09-01 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB