Informations pratiques

Biaudos

FORUM DES ASSOCIATIONS

Halle et salle polyvalente Biaudos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Venez découvrir les activités proposées par les associations de Biaudos et des communes voisines à l’occasion du forum des associations qui se tiendra dimanche 6 septembre de 10h à 13h dans le Hall des sports de Biaudos.

Profitez-en également pour faire vos achats au marché ! .

Halle et salle polyvalente Biaudos 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 72 19

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English : FORUM DES ASSOCIATIONS

L’événement FORUM DES ASSOCIATIONS Biaudos a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Seignanx