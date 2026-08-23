FORUM DES ASSOCIATIONS Biaudos
dimanche 6 septembre 2026 · Biaudos
Informations pratiques
Biaudos
FORUM DES ASSOCIATIONS
Halle et salle polyvalente Biaudos Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Venez découvrir les activités proposées par les associations de Biaudos et des communes voisines à l’occasion du forum des associations qui se tiendra dimanche 6 septembre de 10h à 13h dans le Hall des sports de Biaudos.
Profitez-en également pour faire vos achats au marché ! .
Halle et salle polyvalente Biaudos 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 72 19
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English : FORUM DES ASSOCIATIONS
L’événement FORUM DES ASSOCIATIONS Biaudos a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Seignanx
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