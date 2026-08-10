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AGENDA · Binic-Étables-sur-Mer

Forum des associations Complexe Sportif d’Étables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer

samedi 5 septembre 2026 · Complexe Sportif d’Étables-sur-Mer · Binic-Étables-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Complexe Sportif d’Étables-sur-Mer
Adresse
Allée du Stade
Ville
22680 Binic-Étables-sur-Mer
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Binic-Étables-sur-Mer

Forum des associations

Complexe Sportif d’Étables-sur-Mer Allée du Stade Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05 16:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Venez découvrir les activités proposées par les associations sportives et culturelles du territoire. Scène ouverte et démonstrations toute la journée. Buvette et restauration sur place. Plus d’infos binic-etables-sur-mer.fr.   .

Complexe Sportif d’Étables-sur-Mer Allée du Stade Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Forum des associations Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-05 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme

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