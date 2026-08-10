Forum des associations Complexe Sportif d’Étables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer
samedi 5 septembre 2026 · Complexe Sportif d’Étables-sur-Mer · Binic-Étables-sur-Mer
Informations pratiques
Binic-Étables-sur-Mer
Forum des associations
Complexe Sportif d’Étables-sur-Mer Allée du Stade Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05 16:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Venez découvrir les activités proposées par les associations sportives et culturelles du territoire. Scène ouverte et démonstrations toute la journée. Buvette et restauration sur place. Plus d’infos binic-etables-sur-mer.fr. .
Complexe Sportif d’Étables-sur-Mer Allée du Stade Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Forum des associations Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-05 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme
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