Forum des associations Espace Orfeuille Charpey

Informations pratiques

Charpey

Forum des associations

Espace Orfeuille 225 Route de Chabeuil Charpey Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 16:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Venez à la rencontre des associations de la commune, il y en aura pour tous les goûts sport, culture, loisirs et lien social !

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Espace Orfeuille 225 Route de Chabeuil Charpey 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 80 55 mairie@charpey.fr

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English :

Come to the community organizations fair—there’s something for everyone: sports, culture, recreation, and social connections!

L’événement Forum des associations Charpey a été mis à jour le 2026-07-08 par Valence Romans Tourisme