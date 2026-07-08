Forum des associations Espace Orfeuille Charpey
samedi 12 septembre 2026 · Espace Orfeuille · Charpey
Informations pratiques
Charpey
Forum des associations
Espace Orfeuille 225 Route de Chabeuil Charpey Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 16:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Venez à la rencontre des associations de la commune, il y en aura pour tous les goûts sport, culture, loisirs et lien social !
.
Espace Orfeuille 225 Route de Chabeuil Charpey 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 80 55 mairie@charpey.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come to the community organizations fair—there’s something for everyone: sports, culture, recreation, and social connections!
L’événement Forum des associations Charpey a été mis à jour le 2026-07-08 par Valence Romans Tourisme