Forum des associations Rocade de Quimill Châteaulin
samedi 12 septembre 2026 · Rocade de Quimill · Châteaulin
Informations pratiques
Châteaulin
Forum des associations
Rocade de Quimill Espace Coatigrac’h Châteaulin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
À Châteaulin, près de 100 associations animent la vie locale tout au long de l’année. Une quarantaine d’entre elles seront réunies lors du forum pour présenter leurs actions, partager leur passion et proposer des démonstrations et inscriptions.
Qu’il s’agisse de sport, de culture, de loisirs, de solidarité ou d’engagement citoyen, chacun pourra y trouver une activité à son goût. Le forum est aussi un moment privilégié pour rencontrer les bénévoles qui font vivre ces structures et découvrir de nouvelles façons de s’impliquer dans la vie de la commune.
Au programme des démonstrations
– de 14h à 17h démonstration aviron / ergomètres
– 14h15 et 15h15 Tai Chi de l’Aulne
– 14h30 autodéfense Krav Maga
– 14h45 Dojo de l’Aulne (Judo)
– 15h45 Aïkido
– 15h et 16h30 école de danse de Châteaulin
– 15h30 cercle celtique
– 16h15 Hip Hop .
Rocade de Quimill Espace Coatigrac’h Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 86 10 05
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English :
L’événement Forum des associations Châteaulin a été mis à jour le 2026-07-23 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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