Forum des associations, Complexe sportif du Zéphir, Le Loroux-Bottereau

Forum des associations Samedi 6 juin, 10h00 Complexe sportif du Zéphir Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Venez rencontrer les associations lorousaines et des alentours, échanger avec leurs bénévoles et découvrir la richesse des activités proposées sur le territoire. Au programme : démonstrations, initiations et moments de découverte pour petits et grands. Sport, culture, loisirs, solidarité… chacun pourra trouver une activité pour la rentrée !

Complexe sportif du Zéphir Rue de la Tannerie 44430 Le Loroux-Bottereau Le Loroux-Bottereau 44430 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Venez rencontrer les associations lorousaines et des alentours, échanger avec leurs bénévoles et découvrir la richesse des activités proposées sur le territoire.