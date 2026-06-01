Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Forum des associations, Complexe sportif du Zéphir, Le Loroux-Bottereau

Forum des associations, Complexe sportif du Zéphir, Le Loroux-Bottereau

Forum des associations, Complexe sportif du Zéphir, Le Loroux-Bottereau samedi 6 juin 2026.

Lieu : Complexe sportif du Zéphir

Adresse : Rue de la Tannerie 44430 Le Loroux-Bottereau

Ville : 44430 Le Loroux-Bottereau

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Forum des associations Samedi 6 juin, 10h00 Complexe sportif du Zéphir Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Venez rencontrer les associations lorousaines et des alentours, échanger avec leurs bénévoles et découvrir la richesse des activités proposées sur le territoire. Au programme : démonstrations, initiations et moments de découverte pour petits et grands. Sport, culture, loisirs, solidarité… chacun pourra trouver une activité pour la rentrée !

Complexe sportif du Zéphir Rue de la Tannerie 44430 Le Loroux-Bottereau Le Loroux-Bottereau 44430 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Venez rencontrer les associations lorousaines et des alentours, échanger avec leurs bénévoles et découvrir la richesse des activités proposées sur le territoire.

À voir aussi à Le Loroux-Bottereau (Loire-Atlantique)