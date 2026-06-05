Courtisols

Forum des associations

Salle des fêtes Robert Chaboudé Courtisols Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 14:00:00

fin : 2026-09-05 17:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Tout public

Le forum des associations de Courtisols aura lieu le samedi 5 septembre de 14h à 17h à la salle Robert Chaboudé.

Au programme présentation et démonstrations, des associations sportives, culturelles, sociales et inscriptions possibles sur place pour la rentée 2026/2027. .

Salle des fêtes Robert Chaboudé Courtisols 51460 Marne Grand Est contact@courtisols.fr

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English : Forum des associations

L’événement Forum des associations Courtisols a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT de la Marne