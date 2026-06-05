Forum des associations Courtisols
Forum des associations Courtisols samedi 5 septembre 2026.
Courtisols
Forum des associations
Salle des fêtes Robert Chaboudé Courtisols Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 14:00:00
fin : 2026-09-05 17:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Tout public
Le forum des associations de Courtisols aura lieu le samedi 5 septembre de 14h à 17h à la salle Robert Chaboudé.
Au programme présentation et démonstrations, des associations sportives, culturelles, sociales et inscriptions possibles sur place pour la rentée 2026/2027. .
Salle des fêtes Robert Chaboudé Courtisols 51460 Marne Grand Est contact@courtisols.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Forum des associations
L’événement Forum des associations Courtisols a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT de la Marne