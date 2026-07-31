Informations pratiques

Luisant

Forum des Associations de Luisant

Luisant Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 18:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Les associations luisantaises présenteront leurs activités et le programme de l’année.

Ce sera l’occasion de rencontrer des personnes passionnées et de découvrir une multitude de pratiques sportives, culturelles, de loisirs ou environnementales. Vous trouverez forcément une association qui correspond à vos centres d’intérêt ! Des animations et démonstrations seront proposées tout au long de la journée. .

Luisant 28600 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Organizations in Luisant will present their activities and this year’s program.

L’événement Forum des Associations de Luisant Luisant a été mis à jour le 2026-07-31 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES