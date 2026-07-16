Informations pratiques

Luisant

Fête de la Saint-Gilles 2026 voyage au cœur des 4 éléments

Rue de la Vallée de l’Eure Luisant Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-29

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-29

La ville de Luisant vous donne rendez-vous pour un week-end festif à l’occasion de la traditionnelle fête de la Saint-Gilles. Cette année, l’événement invite petits et grands à explorer le thème des quatre éléments l’eau, l’air, la terre et le feu.

Au programme jeux, animations, spectacles, fête foraine, retraite au flambeaux, feu d’artifice,… Pendant deux jours, la commune se transforme en véritable terrain de jeux et d’émerveillement. Les enfants pourront relever une multitude de défis ludiques et sensoriels course de bateaux, parcours d’obstacles, jeux d’eau, lancer de ballons, quizz sur le feu, tir à l’arc ou encore confection d’instruments de musique à partir de carottes… .

Rue de la Vallée de l’Eure Luisant 28600 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 88 00 78 communication@ville-luisant.fr

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English :

The town of Luisant invites you to a festive weekend celebrating the traditional Saint-Gilles Festival. This year, the event invites young and old alike to explore the theme of the four elements: water, air, earth, and fire.

L’événement Fête de la Saint-Gilles 2026 voyage au cœur des 4 éléments Luisant a été mis à jour le 2026-07-16 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES