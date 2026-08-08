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AGENDA · Luisant

Salon de la Bande Dessinée Les Bulles en balade Luisant

samedi 3 octobre 2026 · Luisant

Salon de la Bande Dessinée Les Bulles en balade Luisant

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Adresse
Cours Charles Brune
Ville
28600 Luisant
Département
Eure-et-Loir
Tarif
Gratuit

Luisant

Salon de la Bande Dessinée Les Bulles en balade

Cours Charles Brune Luisant Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-03
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-03

Les Bulles en balade reviennent pour leur 18ᵉ édition, les 3 et 4 octobre, à la salle André Malraux !
Des expositions, des ateliers et des animations seront proposés en présence de libraires et bouquinistes.   .

Cours Charles Brune Luisant 28600 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 28 12 20  mediatheque@ville-luisant.fr

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English :

%AB Les Bulles en balade %BB is back for its 18th edition on October 3 and 4 at the Salle André Malraux!

L’événement Salon de la Bande Dessinée Les Bulles en balade Luisant a été mis à jour le 2026-08-08 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES

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