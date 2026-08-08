Exposition Les Belles Rencontres Luisant
mercredi 7 octobre 2026 · Luisant
Informations pratiques
Luisant
Exposition Les Belles Rencontres
99 Avenue Maurice Maunoury Luisant Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-07
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-07
Exposition de planches de BD. Une balade au travers d’une dizaine de panneaux retraçant les plus grandes réussites en termes d’adaptations littéraires en bande dessinée, voilà ce à quoi invite cette exposition proposée en partenariat avec la Médiathèque départementale d’Eure-et-Loir.
À partir de 9 ans. .
99 Avenue Maurice Maunoury Luisant 28600 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 28 12 20 mediatheque@ville-luisant.fr
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English :
Exhibition of comic book panels. A journey through a dozen panels depicting the greatest successes in literary adaptations to comic books, is what this exhibition—presented in partnership with the Eure-et-Loir Departmental Library—invites you to experience.
L’événement Exposition Les Belles Rencontres Luisant a été mis à jour le 2026-08-08 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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