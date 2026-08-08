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Exposition Les Belles Rencontres Luisant

mercredi 7 octobre 2026 · Luisant

Exposition Les Belles Rencontres Luisant

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Adresse
99 Avenue Maurice Maunoury
Ville
28600 Luisant
Département
Eure-et-Loir
Tarif
Gratuit

Luisant

Exposition Les Belles Rencontres

99 Avenue Maurice Maunoury Luisant Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-07
fin : 2026-10-21

Date(s) :
2026-10-07

Exposition de planches de BD. Une balade au travers d’une dizaine de panneaux retraçant les plus grandes réussites en termes d’adaptations littéraires en bande dessinée, voilà ce à quoi invite cette exposition proposée en partenariat avec la Médiathèque départementale d’Eure-et-Loir.
À partir de 9 ans.   .

99 Avenue Maurice Maunoury Luisant 28600 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 28 12 20  mediatheque@ville-luisant.fr

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English :

Exhibition of comic book panels. A journey through a dozen panels depicting the greatest successes in literary adaptations to comic books, is what this exhibition—presented in partnership with the Eure-et-Loir Departmental Library—invites you to experience.

L’événement Exposition Les Belles Rencontres Luisant a été mis à jour le 2026-08-08 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES

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