Informations pratiques

Luisant

Exposition Les Belles Rencontres

99 Avenue Maurice Maunoury Luisant Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-07

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-07

Exposition de planches de BD. Une balade au travers d’une dizaine de panneaux retraçant les plus grandes réussites en termes d’adaptations littéraires en bande dessinée, voilà ce à quoi invite cette exposition proposée en partenariat avec la Médiathèque départementale d’Eure-et-Loir.

À partir de 9 ans. .

99 Avenue Maurice Maunoury Luisant 28600 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 28 12 20 mediatheque@ville-luisant.fr

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English :

Exhibition of comic book panels. A journey through a dozen panels depicting the greatest successes in literary adaptations to comic books, is what this exhibition—presented in partnership with the Eure-et-Loir Departmental Library—invites you to experience.

L’événement Exposition Les Belles Rencontres Luisant a été mis à jour le 2026-08-08 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES