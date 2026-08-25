Informations pratiques

Spézet

Forum des associations de Spézet

Spézet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 09:00:00

fin : 2026-09-05 12:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Forum des associations à Spézet le samedi 5 septembre

> De 9h à 12h

> A la salle omnisports .

Spézet 29540 Finistère Bretagne +33 2 98 93 80 03

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English :

L’événement Forum des associations de Spézet Spézet a été mis à jour le 2026-08-22 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou