AGENDA · Spézet
Forum des associations de Spézet Spézet
samedi 5 septembre 2026 · Spézet
Informations pratiques
Spézet
Forum des associations de Spézet
Spézet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05 12:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Forum des associations à Spézet le samedi 5 septembre
> De 9h à 12h
> A la salle omnisports .
Spézet 29540 Finistère Bretagne +33 2 98 93 80 03
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English :
L’événement Forum des associations de Spézet Spézet a été mis à jour le 2026-08-22 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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