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AGENDA · Spézet

Forum des associations de Spézet Spézet

samedi 5 septembre 2026 · Spézet

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
29540 Spézet
Département
Finistère
Tarif

Spézet

Forum des associations de Spézet

Spézet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05 12:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Forum des associations à Spézet le samedi 5 septembre
> De 9h à 12h
> A la salle omnisports   .

Spézet 29540 Finistère Bretagne +33 2 98 93 80 03 

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English :

L’événement Forum des associations de Spézet Spézet a été mis à jour le 2026-08-22 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou

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