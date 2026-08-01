Tournoi de pétanque Spézet
samedi 29 août 2026 · Spézet
Informations pratiques
Spézet
Tournoi de pétanque
Salle omnisports Spézet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Tournoi de pétanque à Spézet le samedi 29 août
5ème Grand Prix de Châteauneuf
> A la salle omnisport de Spézet
> Début à 10h
> Tournoi principal et consolante
> Grillades sur place
> Inscription 10€ par équipe au 06 83 25 06 02
Organisé par les Sapeurs Pompiers de Spézet et les papillons Bleus de Spézet
Bénéfices reversés à l’œuvre des Pupilles des Sapeurs pompiers et à l’association Osmose .
Salle omnisports Spézet 29540 Finistère Bretagne +33 6 83 25 06 02
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English :
L’événement Tournoi de pétanque Spézet a été mis à jour le 2026-08-13 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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