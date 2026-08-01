Informations pratiques

Spézet

Tournoi de pétanque

Salle omnisports Spézet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Tournoi de pétanque à Spézet le samedi 29 août

5ème Grand Prix de Châteauneuf

> A la salle omnisport de Spézet

> Début à 10h

> Tournoi principal et consolante

> Grillades sur place

> Inscription 10€ par équipe au 06 83 25 06 02

Organisé par les Sapeurs Pompiers de Spézet et les papillons Bleus de Spézet

Bénéfices reversés à l’œuvre des Pupilles des Sapeurs pompiers et à l’association Osmose .

Salle omnisports Spézet 29540 Finistère Bretagne +33 6 83 25 06 02

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English :

L’événement Tournoi de pétanque Spézet a été mis à jour le 2026-08-13 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou