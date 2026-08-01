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AGENDA · Spézet

Tournoi de pétanque Spézet

samedi 29 août 2026 · Spézet

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Salle omnisports
Ville
29540 Spézet
Département
Finistère
Tarif

Spézet

Tournoi de pétanque

Salle omnisports Spézet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Tournoi de pétanque à Spézet le samedi 29 août
5ème Grand Prix de Châteauneuf

> A la salle omnisport de Spézet
> Début à 10h
> Tournoi principal et consolante
> Grillades sur place
> Inscription 10€ par équipe au 06 83 25 06 02

Organisé par les Sapeurs Pompiers de Spézet et les papillons Bleus de Spézet
Bénéfices reversés à l’œuvre des Pupilles des Sapeurs pompiers et à l’association Osmose   .

Salle omnisports Spézet 29540 Finistère Bretagne +33 6 83 25 06 02 

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English :

L’événement Tournoi de pétanque Spézet a été mis à jour le 2026-08-13 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou

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