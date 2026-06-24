Randonnée nocturne à Spézet Maison de la Chapelle du Krann Spézet
Randonnée nocturne à Spézet Maison de la Chapelle du Krann Spézet samedi 22 août 2026.
Spézet
Randonnée nocturne à Spézet
Maison de la Chapelle du Krann Lieu-dit Bardero Spézet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 21:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
SAMEDI 22 AOÛT
> balade nocturne (10 km, rdv 21h)
> Départs de la Maison de la Chapelle du Krann, SPEZET.
> Contact Ar Gaouenn Glas Penn Kazh, Xavier BOHEME (06 01 34 10 74).
Weekend festif avec plusieurs randonnées prévues
AR GAOUENN GLAS PENN KAZH fête ses 30 ans! .
Maison de la Chapelle du Krann Lieu-dit Bardero Spézet 29540 Finistère Bretagne +33 6 01 34 10 74
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Randonnée nocturne à Spézet Spézet a été mis à jour le 2026-06-24 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou