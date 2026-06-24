Randonnée à Spézet Maison de la Chapelle du Krann Spézet samedi 22 août 2026.

Spézet

Randonnée à Spézet

Maison de la Chapelle du Krann Lieu-dit Bardero Spézet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 14:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

SAMEDI 22 AOÛT

> Balade découverte des sites (12 km, rdv 14h)

> Départs de la Maison de la Chapelle du Krann, SPEZET.

> Contact Ar Gaouenn Glas Penn Kazh, Xavier BOHEME (06 01 34 10 74).

Weekend festif avec plusieurs randonnées prévues

AR GAOUENN GLAS PENN KAZH fête ses 30 ans! .

Maison de la Chapelle du Krann Lieu-dit Bardero Spézet 29540 Finistère Bretagne +33 6 01 34 10 74

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English :

L’événement Randonnée à Spézet Spézet a été mis à jour le 2026-06-24 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou