La nuit des papillons Spézet
samedi 22 août 2026 · Spézet
Informations pratiques
Spézet
La nuit des papillons
Spézet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
La nuit des papillons le 22 août à 19h00
Salle omnisport de Spézet
Repas (Entrée, sauté de dinde, frites, glace)
Bal animé par Djessy
14 euros en prévente, 15 euros sur place, 9 euros pour les enfants
Vous trouverez les préventes au Balafenn et chez Colette Coiffure. Vous pouvez également réserver aux 0648484965 / 0683250602 .
Spézet 29540 Finistère Bretagne +33 6 48 48 49 65
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English :
L’événement La nuit des papillons Spézet a été mis à jour le 2026-08-06 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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