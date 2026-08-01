Informations pratiques

Spézet

La nuit des papillons

Spézet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

La nuit des papillons le 22 août à 19h00

Salle omnisport de Spézet

Repas (Entrée, sauté de dinde, frites, glace)

Bal animé par Djessy

14 euros en prévente, 15 euros sur place, 9 euros pour les enfants

Vous trouverez les préventes au Balafenn et chez Colette Coiffure. Vous pouvez également réserver aux 0648484965 / 0683250602 .

Spézet 29540 Finistère Bretagne +33 6 48 48 49 65

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English :

L’événement La nuit des papillons Spézet a été mis à jour le 2026-08-06 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou