Informations pratiques

Luc-en-Diois

FORUM DES ASSOCIATIONS DU HAUT-DIOIS

Place du champ de mars Luc-en-Diois Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 12:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Le rendez-vous incontournable de la rentrée ! Danse ou dessin ? Yoga ou sport collectif ? Participant ou bénévole ? Pour choisir son ou ses activités et son engagement, pour la saison 2026-2027, rendez-vous au Forum des associations du Haut-Diois.

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Place du champ de mars Luc-en-Diois 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 61 44 63 52 le101.7@rdwa.fr

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English :

The must-attend event for the start of the school year! Dancing or drawing? Yoga or team sports? Participant or volunteer? To choose your activity or activities and decide how you’d like to get involved for the 2026–2027 season, come to the Haut-Diois Associations Fair.

L’événement FORUM DES ASSOCIATIONS DU HAUT-DIOIS Luc-en-Diois a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme du Pays Diois