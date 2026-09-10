Forum des associations du quartier Nantes Nord, Maison de quartier La Mano, Nantes
samedi 12 septembre 2026 · Maison de quartier La Mano · Nantes
Informations pratiques
Forum des associations du quartier Nantes Nord Samedi 12 septembre, 10h00 Maison de quartier La Mano Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00
Vous cherchez une activité pour la rentrée ?
Venez rencontrer les associations et les bénévoles de votre quartier lors du forum associatif le samedi 12 septembre de 10h à 17h.
Elles présenteront leurs activités avec démonstrations et initiations. Profitez des animations, ateliers, concerts, spectacles, expositions et fêtez les 20 ans de la Maison de quartier La Mano !
17h : Concert du groupe The Royal Premiers
*Restauration sur place
C’est la fête à Nantes Nord !
Les 12, 16, 25 et 26 septembre, le quartier Nantes Nord se fête.
Maison de quartier La Mano 3 Rue Eugène Thomas, Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire
Venez découvrir les associations du quartier Nantes Nord
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