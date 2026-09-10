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Forum des associations du quartier Nantes Nord, Maison de quartier La Mano, Nantes

samedi 12 septembre 2026 · Maison de quartier La Mano · Nantes

Forum des associations du quartier Nantes Nord, Maison de quartier La Mano, Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Maison de quartier La Mano
Adresse
3 Rue Eugène Thomas, Nantes
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Forum des associations du quartier Nantes Nord Samedi 12 septembre, 10h00 Maison de quartier La Mano Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00

Vous cherchez une activité pour la rentrée ?
Venez rencontrer les associations et les bénévoles de votre quartier lors du forum associatif le samedi 12 septembre de 10h à 17h.
Elles présenteront leurs activités avec démonstrations et initiations. Profitez des animations, ateliers, concerts, spectacles, expositions et fêtez les 20 ans de la Maison de quartier La Mano !
17h : Concert du groupe The Royal Premiers
*Restauration sur place
C’est la fête à Nantes Nord !
Les 12, 16, 25 et 26 septembre, le quartier Nantes Nord se fête.

Maison de quartier La Mano 3 Rue Eugène Thomas, Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire
Venez découvrir les associations du quartier Nantes Nord

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