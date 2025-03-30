Forum des associations Festiv’ Asso Salle polyvalente Villeneuve-en-Retz

Villeneuve-en-Retz

Forum des associations Festiv’ Asso

Salle polyvalente Fresnay-en-Retz Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:30:00

fin : 2026-06-13 13:00:00

Date(s) :

2026-06-13

C’est le rendez-vous incontournable pour préparer votre rentrée à Villeneuve-en-Retz, le Forum des associations Festiv’ Asso est de retour !

Que vous soyez nature, culture ou sportif, vous pourrez retrouver une activité à réaliser à l’année sur la commune ! Rendez-vous au complexe polyvalent de

Au programme

forum des associations

cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants

vin d’honneur

Pratique

entrée libre et gratuite

de nombreuses associations seront présentes sur place; Multisports, Tennis de Table, Badminton, Twirling, Fanfare, Gym, Basket, Yoga, Foot, Gym douce, activités de loisirs, Aïkido, pêche, chorale, astronomie, environnement, chauffeurs solidaires,…

différentes démonstrations d’Aïkido, de peinture, de foot,…

programme complet à venir

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Villeneuve-en-Retz .

Salle polyvalente Fresnay-en-Retz Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 40 07 mairie.villeneuve@villeneuvenretz.fr

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English :

The Forum des associations Festiv’ Asso is the place to be to prepare for the start of the new school year in Villeneuve-en-Retz!

Whether you’re interested in nature, culture or sport, you’ll be able to find an activity to pursue all year round in the commune! Rendezvous at the

L’événement Forum des associations Festiv’ Asso Villeneuve-en-Retz a été mis à jour le 2026-05-26 par I_OT Pornic