Forum des associations Festiv’ Asso Salle polyvalente Villeneuve-en-Retz
Forum des associations Festiv’ Asso Salle polyvalente Villeneuve-en-Retz samedi 13 juin 2026.
Villeneuve-en-Retz
Forum des associations Festiv’ Asso
Salle polyvalente Fresnay-en-Retz Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:30:00
fin : 2026-06-13 13:00:00
Date(s) :
2026-06-13
C’est le rendez-vous incontournable pour préparer votre rentrée à Villeneuve-en-Retz, le Forum des associations Festiv’ Asso est de retour !
Que vous soyez nature, culture ou sportif, vous pourrez retrouver une activité à réaliser à l’année sur la commune ! Rendez-vous au complexe polyvalent de
Au programme
forum des associations
cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants
vin d’honneur
Pratique
entrée libre et gratuite
de nombreuses associations seront présentes sur place; Multisports, Tennis de Table, Badminton, Twirling, Fanfare, Gym, Basket, Yoga, Foot, Gym douce, activités de loisirs, Aïkido, pêche, chorale, astronomie, environnement, chauffeurs solidaires,…
différentes démonstrations d’Aïkido, de peinture, de foot,…
programme complet à venir
Retrouvez ici tous les évènements programmés à Villeneuve-en-Retz .
Salle polyvalente Fresnay-en-Retz Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 40 07 mairie.villeneuve@villeneuvenretz.fr
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English :
The Forum des associations Festiv’ Asso is the place to be to prepare for the start of the new school year in Villeneuve-en-Retz!
Whether you’re interested in nature, culture or sport, you’ll be able to find an activity to pursue all year round in the commune! Rendezvous at the
L’événement Forum des associations Festiv’ Asso Villeneuve-en-Retz a été mis à jour le 2026-05-26 par I_OT Pornic
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