Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Forum des Associations Gacé

Forum des Associations Gacé samedi 5 septembre 2026.

Adresse : Place de la Libération

Ville : 61230 Gacé

Département : Orne

Début : samedi 5 septembre 2026

Fin : samedi 5 septembre 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Gacé

Forum des Associations

Place de la Libération Gacé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05 13:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Le Forum des Associations de Gacé se tient chaque année début septembre une matinée et un même lieu pour rencontrer les associations du territoire dans les domaines du sport et de la culture. Temps fort de la rentrée, ce Forum, organisé par la Mairie de Gacé, a pour objectif de permettre aux associations de faire la promotion de leurs activités mais également de faciliter les inscriptions.   .

Place de la Libération Gacé 61230 Orne Normandie +33 2 33 35 50 24  ville.gace@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Forum des Associations

L’événement Forum des Associations Gacé a été mis à jour le 2026-06-02 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault

À voir aussi à Gacé (Orne)