Gacé

Forum des Associations

Place de la Libération Gacé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 09:00:00

fin : 2026-09-05 13:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Le Forum des Associations de Gacé se tient chaque année début septembre une matinée et un même lieu pour rencontrer les associations du territoire dans les domaines du sport et de la culture. Temps fort de la rentrée, ce Forum, organisé par la Mairie de Gacé, a pour objectif de permettre aux associations de faire la promotion de leurs activités mais également de faciliter les inscriptions. .

Place de la Libération Gacé 61230 Orne Normandie +33 2 33 35 50 24 ville.gace@wanadoo.fr

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English : Forum des Associations

L’événement Forum des Associations Gacé a été mis à jour le 2026-06-02 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault