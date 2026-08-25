Forum des Associations rue du Prieuré Guingamp
samedi 5 septembre 2026 · rue du Prieuré · Guingamp
Informations pratiques
Guingamp
Forum des Associations
rue du Prieuré Parc des Expositions de Kergoz Guingamp Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:30:00
fin : 2026-09-05 17:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Découverte des activités sportives et culturelles de Guingamp et ses communes environnantes. Parking, buvette et petite restauration. .
rue du Prieuré Parc des Expositions de Kergoz Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 88 22 74 29
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English :
L’événement Forum des Associations Guingamp a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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