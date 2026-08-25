UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Guingamp

Forum des Associations rue du Prieuré Guingamp

samedi 5 septembre 2026 · rue du Prieuré · Guingamp

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
rue du Prieuré
Adresse
Parc des Expositions de Kergoz
Ville
22200 Guingamp
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Guingamp

Forum des Associations

rue du Prieuré Parc des Expositions de Kergoz Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:30:00
fin : 2026-09-05 17:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Découverte des activités sportives et culturelles de Guingamp et ses communes environnantes. Parking, buvette et petite restauration.   .

rue du Prieuré Parc des Expositions de Kergoz Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 88 22 74 29 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Forum des Associations Guingamp a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

À voir aussi à Guingamp (Côtes-d'Armor)