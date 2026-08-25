Forum des Associations rue du Prieuré Guingamp

Informations pratiques

Guingamp

Forum des Associations

rue du Prieuré Parc des Expositions de Kergoz Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 09:30:00

fin : 2026-09-05 17:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Découverte des activités sportives et culturelles de Guingamp et ses communes environnantes. Parking, buvette et petite restauration. .

rue du Prieuré Parc des Expositions de Kergoz Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 88 22 74 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Forum des Associations Guingamp a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol