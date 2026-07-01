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L’espace Super-chouette accueille les petits et leurs familles Centre d’art Gwinzegal Guingamp

mercredi 26 août 2026 · Centre d'art Gwinzegal · Guingamp

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Centre d'art Gwinzegal
Adresse
4 Rue Auguste Pavie
Ville
22200 Guingamp
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Guingamp

L’espace Super-chouette accueille les petits et leurs familles

Centre d’art Gwinzegal 4 Rue Auguste Pavie Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 16:00:00
fin : 2026-08-26 17:00:00

Date(s) :
2026-08-26

De la manipulation de formes sur une table lumineuse à la projection de diapositives, toutes les activités reposent sur l’expérience, la spontanéité et le ressenti. Avec Sophie Grassart, artiste et huit professionnelles de la petite enfance, l’espace Super-chouette permet d’éveiller les tout petits au monde du visible de façon ludique. La visite au centre d’art devient un temps de découverte, où petits et grands tissent des liens autour du sensible. Pour les enfants jusqu’à 6ans.   .

Centre d’art Gwinzegal 4 Rue Auguste Pavie Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 27 78 

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English :

L’événement L’espace Super-chouette accueille les petits et leurs familles Guingamp a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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