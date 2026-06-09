Concert de musique traditionnelle TI AR VRO GWENGAMP Guingamp
Concert de musique traditionnelle TI AR VRO GWENGAMP Guingamp mardi 18 août 2026.
Guingamp
Concert de musique traditionnelle
TI AR VRO GWENGAMP 3 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Concert de musique traditionnelle avec Gilles Le Bigot et Jean-Michel Veillon. Flûte traversière Guitare .
TI AR VRO GWENGAMP 3 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 27 88
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English :
L’événement Concert de musique traditionnelle Guingamp a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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