Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de musique traditionnelle TI AR VRO GWENGAMP Guingamp

Concert de musique traditionnelle TI AR VRO GWENGAMP Guingamp mardi 18 août 2026.

Lieu : TI AR VRO GWENGAMP

Adresse : 3 Place du Champ-au-Roy

Ville : 22200 Guingamp

Département : Côtes-d'Armor

Début : mardi 18 août 2026

Fin : mardi 18 août 2026

Tarif :

Guingamp

Concert de musique traditionnelle

TI AR VRO GWENGAMP 3 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-08-18

Concert de musique traditionnelle avec Gilles Le Bigot et Jean-Michel Veillon. Flûte traversière Guitare   .

TI AR VRO GWENGAMP 3 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 27 88 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert de musique traditionnelle Guingamp a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

À voir aussi à Guingamp (Côtes-d'Armor)