Initiation à la broderie blanche Sidonie & Cie Guingamp
mardi 18 août 2026 · Sidonie & Cie · Guingamp
Informations pratiques
Guingamp
Initiation à la broderie blanche
Sidonie & Cie 6 Rue du Général de Gaulle Guingamp Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 14:30:00
fin : 2026-08-18 17:30:00
Date(s) :
2026-08-18
Accessible aux initiés et aux débutants. Les participants pourront ainsi repartir avec un petit porte-clés en broderie qu’ils auront eux-mêmes confectionné. Broderie blanche traditionnelle sur tulle organisé par l’association Kroaz Hent Gwengamp Cercle celtique de Guingamp. .
Sidonie & Cie 6 Rue du Général de Gaulle Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 70 95 07 29
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English :
L’événement Initiation à la broderie blanche Guingamp a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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