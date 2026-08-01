Initiation à la broderie blanche Sidonie & Cie Guingamp

Informations pratiques

Guingamp

Initiation à la broderie blanche

Sidonie & Cie 6 Rue du Général de Gaulle Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 14:30:00

fin : 2026-08-18 17:30:00

Date(s) :

2026-08-18

Accessible aux initiés et aux débutants. Les participants pourront ainsi repartir avec un petit porte-clés en broderie qu’ils auront eux-mêmes confectionné. Broderie blanche traditionnelle sur tulle organisé par l’association Kroaz Hent Gwengamp Cercle celtique de Guingamp. .

Sidonie & Cie 6 Rue du Général de Gaulle Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 70 95 07 29

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English :

L’événement Initiation à la broderie blanche Guingamp a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol