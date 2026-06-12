Stage de musique traditionnelle TI AR VRO GWENGAMP Guingamp

Guingamp

Stage de musique traditionnelle

TI AR VRO GWENGAMP 3 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-18

Stage de musique traditionnelle flûte traversière avec Jean-Michel Veillon Guitare acoustique avec Gilles Le Bigot .

TI AR VRO GWENGAMP 3 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 27 88

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English :

L’événement Stage de musique traditionnelle Guingamp a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol