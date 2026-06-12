Stage de musique traditionnelle TI AR VRO GWENGAMP Guingamp
Stage de musique traditionnelle TI AR VRO GWENGAMP Guingamp mardi 18 août 2026.
Guingamp
Stage de musique traditionnelle
TI AR VRO GWENGAMP 3 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-18
Stage de musique traditionnelle flûte traversière avec Jean-Michel Veillon Guitare acoustique avec Gilles Le Bigot .
TI AR VRO GWENGAMP 3 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 27 88
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English :
L’événement Stage de musique traditionnelle Guingamp a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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