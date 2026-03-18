Forum des associations Rue du Stade Gurgy

Forum des associations

Rue du Stade Gymnase de Gurgy Gurgy Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Une journée incontournable pour découvrir la richesse du tissu associatif de Gurgy, rencontrer les bénévoles, s’inscrire aux activités de la rentrée et partager un moment convivial en famille ou entre amis.

Sport, culture, loisirs, démonstration… .

Rue du Stade Gymnase de Gurgy Gurgy 89250 Yonne Bourgogne-Franche-Comté culturetourisme@gurgy.net

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English : Forum des associations

L’événement Forum des associations Gurgy a été mis à jour le 2026-03-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)