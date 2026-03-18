Forum des associations Rue du Stade Gurgy
Forum des associations Rue du Stade Gurgy samedi 29 août 2026.
Forum des associations
Rue du Stade Gymnase de Gurgy Gurgy Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Une journée incontournable pour découvrir la richesse du tissu associatif de Gurgy, rencontrer les bénévoles, s’inscrire aux activités de la rentrée et partager un moment convivial en famille ou entre amis.
Sport, culture, loisirs, démonstration… .
Rue du Stade Gymnase de Gurgy Gurgy 89250 Yonne Bourgogne-Franche-Comté culturetourisme@gurgy.net
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English : Forum des associations
L’événement Forum des associations Gurgy a été mis à jour le 2026-03-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)