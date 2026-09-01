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AGENDA · Herbignac

Forum des Associations Herbignac

samedi 12 septembre 2026 · Herbignac

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Espace polyvalent l'Orée du Bois
Ville
44410 Herbignac
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Herbignac

Forum des Associations

Espace polyvalent l’Orée du Bois Herbignac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-12 12:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Venez découvrir les associations Herbignacaises lors de ces rencontres à l’espace polyvalent L’Orée du bois.

Bar et restauration sur place.   .

Espace polyvalent l’Orée du Bois Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 90 01  contact@herbignac.com

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English :

L’événement Forum des Associations Herbignac a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44

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