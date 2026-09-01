Informations pratiques

Herbignac

Forum des Associations

Espace polyvalent l’Orée du Bois Herbignac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-09-12 12:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Venez découvrir les associations Herbignacaises lors de ces rencontres à l’espace polyvalent L’Orée du bois.

Bar et restauration sur place. .

Espace polyvalent l’Orée du Bois Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 90 01 contact@herbignac.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Forum des Associations Herbignac a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44