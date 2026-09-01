AGENDA · Herbignac
Forum des Associations Herbignac
samedi 12 septembre 2026 · Herbignac
Informations pratiques
Herbignac
Forum des Associations
Espace polyvalent l’Orée du Bois Herbignac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-12 12:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Venez découvrir les associations Herbignacaises lors de ces rencontres à l’espace polyvalent L’Orée du bois.
Bar et restauration sur place. .
Espace polyvalent l’Orée du Bois Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 90 01 contact@herbignac.com
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English :
L’événement Forum des Associations Herbignac a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44
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