AGENDA · Herbignac
Rando patrimoine Départ du parking Herbignac
dimanche 20 septembre 2026 · Départ du parking · Herbignac
Informations pratiques
Herbignac
Rando patrimoine
Départ du parking Château de Ranrouët Herbignac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 11:00:00
Date(s) :
2026-09-20
L’association ’’Sauvons l’église de Pompas’’ organise une randonnée patrimoine de 10 km en passant par le château de Ranrouët.
Verre de l’amitié à l’arrivée. .
Départ du parking Château de Ranrouët Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 78 69 09 48
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English :
L’événement Rando patrimoine Herbignac a été mis à jour le 2026-08-13 par ADT44
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