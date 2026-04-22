Rando patrimoine Départ du parking Herbignac

Informations pratiques

Herbignac

Rando patrimoine

Départ du parking Château de Ranrouët Herbignac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 11:00:00

Date(s) :

2026-09-20

L’association ’’Sauvons l’église de Pompas’’ organise une randonnée patrimoine de 10 km en passant par le château de Ranrouët.

Verre de l’amitié à l’arrivée. .

Départ du parking Château de Ranrouët Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 78 69 09 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Rando patrimoine Herbignac a été mis à jour le 2026-08-13 par ADT44