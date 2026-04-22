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AGENDA · Herbignac

Rando patrimoine Départ du parking Herbignac

dimanche 20 septembre 2026 · Départ du parking · Herbignac

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Départ du parking
Adresse
Château de Ranrouët
Ville
44410 Herbignac
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Herbignac

Rando patrimoine

Départ du parking Château de Ranrouët Herbignac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 11:00:00

Date(s) :
2026-09-20

L’association ’’Sauvons l’église de Pompas’’ organise une randonnée patrimoine de 10 km en passant par le château de Ranrouët.

Verre de l’amitié à l’arrivée.   .

Départ du parking Château de Ranrouët Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 78 69 09 48 

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English :

L’événement Rando patrimoine Herbignac a été mis à jour le 2026-08-13 par ADT44

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