Visite animée À la recherche du trésor Herbignac
Visite animée À la recherche du trésor Herbignac mercredi 22 avril 2026.
Herbignac
Visite animée À la recherche du trésor
Château de Ranrouët Herbignac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 10:30:00
fin : 2026-04-22 11:30:00
Date(s) :
2026-04-22 2026-04-29
Accompagnés de leur famille, les enfants seront les acteurs d’une visite contée mêlant la découverte du château de Ranrouët à une aventure fantastique.
Ils suivront Pélagie, la sorcière du lieu, et l’aideront à trouver le trésor du château. Mais attention ! Ce trésor est gardé par le dragon qui vit dans les douves. Il faudra ruser pour réussir à s’en emparer, mais Pélagie a plus d’un tour dans son chaudron !
Pour les 3-6 ans. Sur réservation .
Château de Ranrouët Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 96 17 chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr
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English :
L’événement Visite animée À la recherche du trésor Herbignac a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44
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