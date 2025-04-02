Après-midi jeux Rue Guy de Rochefort Herbignac
Après-midi jeux Rue Guy de Rochefort Herbignac mardi 21 avril 2026.
Après-midi jeux
Rue Guy de Rochefort Château de Ranrouët 15 Herbignac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 14:30:00
fin : 2026-04-21 17:00:00
Date(s) :
2026-04-21
Venez passer l’après-midi autour de jeux de société sur le thème de la nature.
A partir de 8 ans
Dans la limite des places disponibles .
Rue Guy de Rochefort Château de Ranrouët 15 Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 96 17 chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr
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English :
L’événement Après-midi jeux Herbignac a été mis à jour le 2026-03-13 par ADT44