Après-midi jeux Rue Guy de Rochefort Herbignac

Après-midi jeux

Rue Guy de Rochefort Château de Ranrouët 15 Herbignac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 14:30:00

fin : 2026-04-21 17:00:00

Date(s) :

2026-04-21

Venez passer l’après-midi autour de jeux de société sur le thème de la nature.

A partir de 8 ans

Dans la limite des places disponibles .

Rue Guy de Rochefort Château de Ranrouët 15 Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 96 17 chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr

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English :

L’événement Après-midi jeux Herbignac a été mis à jour le 2026-03-13 par ADT44