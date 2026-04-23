Visite ludique des cultures Herbignac
Visite ludique des cultures Herbignac jeudi 23 avril 2026.
Herbignac
Visite ludique des cultures
Landieul Herbignac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 17:00:00
fin : 2026-04-23 18:15:00
Date(s) :
2026-04-23 2026-04-30
Parcours sensoriel au cœur de l’exploitation. Touchez, écoutez, observez, sentez et goûtez ! À chaque étape, vos sens sont mis en éveil pour découvrir autrement les cultures. .
Landieul Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 79 45 75 10 lecluzefrederique@hotmail.com
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English :
L’événement Visite ludique des cultures Herbignac a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44
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