Herbignac

Visite ludique des cultures

Landieul Herbignac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 17:00:00

fin : 2026-04-23 18:15:00

Date(s) :

2026-04-23 2026-04-30

Parcours sensoriel au cœur de l’exploitation. Touchez, écoutez, observez, sentez et goûtez ! À chaque étape, vos sens sont mis en éveil pour découvrir autrement les cultures. .

Landieul Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 79 45 75 10 lecluzefrederique@hotmail.com

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English :

L’événement Visite ludique des cultures Herbignac a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44