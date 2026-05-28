Herbignac

Visite animée Les petits chevaliers

Château de Ranrouët Herbignac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:30:00

fin : 2026-08-12 11:15:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-30 2026-08-12 2026-08-27

Le château de Ranrouët a besoin de nouveaux chevaliers pour le protéger ! Suis Percheval, le chevalier en chef qui te fera vivre une initiation express à la chevalerie : enfile un tabard, prend ton épée, enfourche ton destrier jusqu’à te faire adouber !

Pour les 5-8 ans. Sur révervation. .

Château de Ranrouët Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 96 17 chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr

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L’événement Visite animée Les petits chevaliers Herbignac a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44