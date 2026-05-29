Campement médiéval Rue Guy de Rochefort Herbignac

Herbignac

Campement médiéval

Rue Guy de Rochefort Château de Ranrouët Herbignac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:00:00

fin : 2026-08-01 19:00:00

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-02

Le campement médiéval se déroulera cette année une journée et demie, l’après-midi du samedi complétant la journée du dimanche.

Le samedi après-midi sera installé sur le site un village d’artisans qui présenteront diverses activités autour du bois (équarrissage de poutres à la hache ; sciage de long), du fer (ferronnerie, coutellerie, forge), de la terre (enduits anciens), mais aussi de la taille de pierre, la fabrication de sabots, de cordes, etc. La traction animale sera à l’honneur car les billots de bois seront déplacés par un cheval de trait. Des métiers plus artistiques seront également représentés poterie, vitrail, dentelle, etc. Dans la prairie contiguë, un ensemble de 7 troupes feront revivre autour de leurs tentes et tauds l’histoire de cette époque, la cuisine, l’habillement, la teinture, le tissage,la calligraphie, l’héraldique, les techniques de construction navale, la place des femmes au Moyen-Age…

Le dimanche verra s’ajouter à tout cela les joutes équestres devant une vaste tribune, des combats de béhourd (ces tournois de combat médiéval). Les diverses troupes présenteront l’armement de l’époque, l’archerie, l’équipement du chevalier, feront des démonstrations de combat.

Le site sera animé tout le temps du campement par des musiciens, jongleur, conteur, vanniers et petits et grans pourront s’initier au tir à l’arc et aux nombreux jeux d’époque.

Restaureration sur place: galettes, crêpes, saucisses-frites, etc

Organisation Association Culture et Loisirs Herbignac. .

Rue Guy de Rochefort Château de Ranrouët Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 96 17 chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr

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L’événement Campement médiéval Herbignac a été mis à jour le 2026-05-29 par ADT44