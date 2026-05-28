La vie quotidienne au Moyen-Age Rue de Ranrouët Herbignac
La vie quotidienne au Moyen-Age Rue de Ranrouët Herbignac mercredi 15 juillet 2026.
Herbignac
La vie quotidienne au Moyen-Age
Rue de Ranrouët Château de Ranrouët Herbignac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 16:00:00
fin : 2026-07-29 17:15:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-19 2026-08-26
À travers une visite conférence ludique et interactive, découvrez le quotidien du seigneur de Ranrouët. Du lever au coucher, vivez le déroulement d’une journée au château. Se lavait-on au Moyen Age ? Comment se divertissait le seigneur ? Que mangeait-on pendant un banquet ? Des réponses à découvrir à travers des petits jeux pour mieux connaître le Moyen Age et mettre fin aux idées reçues !
À partir de 7 ans. .
Rue de Ranrouët Château de Ranrouët Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 96 17 chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr
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L’événement La vie quotidienne au Moyen-Age Herbignac a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44
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