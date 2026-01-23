Chasses aux œufs Complexe Sportif Herbignac
Chasses aux œufs Complexe Sportif Herbignac dimanche 19 avril 2026.
Chasses aux œufs
Complexe Sportif Avenue des sports Herbignac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 10:00:00
fin : 2026-04-19 11:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Chasse aux oeufs organisé par St Cyr Basket .
Complexe Sportif Avenue des sports Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 04 41 68 12 communication.scbh@gmail.com
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English :
L’événement Chasses aux œufs Herbignac a été mis à jour le 2026-03-12 par ADT44