Chasses aux œufs Complexe Sportif Herbignac

Chasses aux œufs Complexe Sportif Herbignac dimanche 19 avril 2026.

Chasses aux œufs

Complexe Sportif Avenue des sports Herbignac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 10:00:00
fin : 2026-04-19 11:00:00

Date(s) :
2026-04-19

Chasse aux oeufs organisé par St Cyr Basket   .

Complexe Sportif Avenue des sports Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 04 41 68 12  communication.scbh@gmail.com

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English :

L’événement Chasses aux œufs Herbignac a été mis à jour le 2026-03-12 par ADT44

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