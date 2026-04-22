AGENDA · Herbignac
Vide-Greniers Herbignac
dimanche 30 août 2026 · Herbignac
Informations pratiques
Herbignac
Vide-Greniers
La Ville Perrotin Herbignac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 09:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Organisation d’un vide-greniers.
Ouvert aux particuliers et aux professionnels. .
La Ville Perrotin Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 15 33 79 24 associathon1@gmail.com
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English :
L’événement Vide-Greniers Herbignac a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44
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