Informations pratiques

Herbignac

Vide-Greniers

La Ville Perrotin Herbignac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 09:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Organisation d’un vide-greniers.

Ouvert aux particuliers et aux professionnels. .

La Ville Perrotin Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 15 33 79 24 associathon1@gmail.com

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English :

L’événement Vide-Greniers Herbignac a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44