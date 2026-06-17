Forum des associations ZA La Gare La Séauve-sur-Semène vendredi 3 juillet 2026.

La Séauve-sur-Semène

Forum des associations

ZA La Gare Centre Socio-cutlurel La Séauve-sur-Semène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 16:30:00

fin : 2026-07-03 18:30:00

Date(s) :

2026-07-03

Venez découvrir les activités proposés dans la commune.

.

ZA La Gare Centre Socio-cutlurel La Séauve-sur-Semène 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 04 80 mairie.seauve@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the activities on offer in the commune.

L’événement Forum des associations La Séauve-sur-Semène a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Loire Semène