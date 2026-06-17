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Forum des associations ZA La Gare La Séauve-sur-Semène

Forum des associations ZA La Gare La Séauve-sur-Semène vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : ZA La Gare

Adresse : Centre Socio-cutlurel

Ville : 43140 La Séauve-sur-Semène

Département : Haute-Loire

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

La Séauve-sur-Semène

Forum des associations

ZA La Gare Centre Socio-cutlurel La Séauve-sur-Semène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 16:30:00
fin : 2026-07-03 18:30:00

Date(s) :
2026-07-03

Venez découvrir les activités proposés dans la commune.
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ZA La Gare Centre Socio-cutlurel La Séauve-sur-Semène 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 04 80  mairie.seauve@orange.fr

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English :

Come and discover the activities on offer in the commune.

L’événement Forum des associations La Séauve-sur-Semène a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Loire Semène