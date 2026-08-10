Forum des associations Salle des sports Le Minihic-sur-Rance

Informations pratiques

Le Minihic-sur-Rance

Forum des associations

Salle des sports Place Thomas Boursin Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 17:30:00

fin : 2026-09-04 19:00:00

Date(s) :

2026-09-04

Envie de découvrir une nouvelle activité, de vous engager dans la vie locale ou de rencontrer les acteurs associatifs du Minihic-sur-Rance ?

Plus de 20 associations seront présentes pour vous faire découvrir leurs activités sport, culture, loisirs, patrimoine, solidarité… Il y en aura pour tous les âges et toutes les envies !

C’est le moment idéal pour échanger avec les bénévoles, poser vos questions et préparer votre rentrée. .

Salle des sports Place Thomas Boursin Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 56 15

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English :

L’événement Forum des associations Le Minihic-sur-Rance a été mis à jour le 2026-08-08 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme