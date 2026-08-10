Forum des associations Salle des sports Le Minihic-sur-Rance
vendredi 4 septembre 2026 · Salle des sports · Le Minihic-sur-Rance
Informations pratiques
Le Minihic-sur-Rance
Forum des associations
Salle des sports Place Thomas Boursin Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 17:30:00
fin : 2026-09-04 19:00:00
Date(s) :
2026-09-04
Envie de découvrir une nouvelle activité, de vous engager dans la vie locale ou de rencontrer les acteurs associatifs du Minihic-sur-Rance ?
Plus de 20 associations seront présentes pour vous faire découvrir leurs activités sport, culture, loisirs, patrimoine, solidarité… Il y en aura pour tous les âges et toutes les envies !
C’est le moment idéal pour échanger avec les bénévoles, poser vos questions et préparer votre rentrée. .
Salle des sports Place Thomas Boursin Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 56 15
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English :
L’événement Forum des associations Le Minihic-sur-Rance a été mis à jour le 2026-08-08 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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